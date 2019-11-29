Латвия заинтересована в развитии сотрудничества Беларуси и ЕС - посол

29 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Латвия очень заинтересована, чтобы сотрудничество Беларуси и ЕС развивалось, заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис после встречи в Витебском облисполкоме.

По словам дипломата, одно из главных событий между странами, которое ожидается в 2020 году, - визит Александра Лукашенко в Латвию. "Это будет важным событием не только в двусторонних отношениях государств, но и для Европейского союза в целом. Латвия очень заинтересована, чтобы сотрудничество между Беларусью и ЕС развивалось. Также мы в ожидании подписания соглашения об упрощении визового режима между вашей страной и Евросоюзом и соглашения о реадмиссии. На подписание этих документов мы возлагаем большие надежды", - отметил Эйнарс Семанис.

Посол акцентировал внимание на других сферах сотрудничества двух стран. Среди них экономика, вопросы безопасности в регионе, транспорт и логистика. "Витебская область - серьезный индустриальный центр с транзитными дорогами и логистикой, которые обеспечивают международную торговлю. В этом мы должны вместе работать", - подчеркнул он и привел в пример проект по созданию индустриального парка и центра логистики на границе в пунктах пропуска "Патарниеки" и "Григоровщина" (Верхнедвинский район).

Дипломат отметил хороший уровень сотрудничества двух стран и подчеркнул важность отношений между гражданами государств. "У Витебской области хорошие связи с регионами и городами Латвии - Латгалией, Краславом, Даугавпилсом, Резекне. В контактах между работниками сферы культуры, спортсменами, учащимися и заключается добрососедство", - сказал Эйнарс Семанис.

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин во время встречи отметил, что предел сотрудничества Витебской области и регионов Латвии не достигнут, поэтому важно продолжать двигаться вперед.

Эйнарс Семанис сегодня примет участие в открытии выставки белорусско-латвийских художников, ознакомится с работой свободной экономической зоны "Витебск". 30 ноября посол планирует посетить праздничный концерт "Звучит Латвия в ноябре" в концертном зале "Витебск", посвященный 101-й годовщине независимости страны.-0-