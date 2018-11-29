Латвия заинтересована в углублении сотрудничества с Беларусью в IT-сфере и туризме

29 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В числе наиболее перспективных сфер для сотрудничества с Беларусью, кроме уже существующих (деревообработка, машиностроение, транспорт и логистика), Латвия видит туризм и IT-сферу. Об этом сообщил сегодня журналистам на белорусско-латвийском бизнес-форуме в Витебске Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в Беларуси Мартиньш Вирсис, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

По мнению дипломата, потенциал сферы туризма для Беларуси и Латвии далеко не исчерпан: многое уже сделано, в том числе в плане безвизового передвижения, однако есть еще много перспектив для дальнейшего развития этого направления.

"Что касается IT-сферы, с принятием декрета №8 "О развитии цифровой экономики" Беларусь сделала большой рывок вперед и, разумеется, стала весьма интересной серьезным игрокам", - убежден посол.

Мартиньш Вирсис подчеркнул, что взаимоотношения Беларуси и Латвии основаны на взаимном уважительном и открытом диалоге, что позволяет им конструктивно, динамично и плодотворно развиваться на самом высоком политическом уровне и в самых разных плоскостях. В подтверждение своих слов дипломат привел ежегодный рост числа создаваемых совместных предприятий, регистрируемых как в Беларуси, так и в Латвии. "Когда я начинал (в 2015 году), в Беларуси было около 600 предприятий с латвийским капиталом. В этом году, по нашей статистике, их уже 944. В Латвии таких 1,4 тыс.", - добавил посол.-0-