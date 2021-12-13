Латвийский политолог: на практике ответные санкции действуют отрезвляюще

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На практике ответные санкции действуют отрезвляюще. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал латвийский политолог Нормунд Гростиньш, комментируя введение Беларусью ответных мер на западные санкции, сообщает БЕЛТА.

"На практике, думаю, как раз ответные санкции действуют отрезвляюще. Я считаю эту политику правильной: когда дают сдачи - тогда относятся с большим уважением", - сказал Нормунд Гростиньш.

Политолог считает необоснованными обвинения в том, что Беларусь якобы является организатором миграционного кризиса. "Это действительно смешная аргументация. Тем более она дополняется всякими рассказами о том, что это проводится с целью дестабилизации Евросоюза, хотя надо сказать, что Евросоюз неплохо сам дестабилизируется", - отметил он.

Нормунд Гростиньш подчеркнул, что санкции - это всегда запрет определенного сотрудничества. "До введения антироссийских, антибелорусских санкций у нас был больший спектр предприятий, которые сотрудничали. Те же известные балтийские шпроты пользовались спросом. Что касается продовольственных контрсанкций - это в первую очередь ощутила Польша. Некоторые предприятия, кстати, уже после российских контрсанкций были вынуждены просто прекратить свою работу в Латвии. То есть закрываются предприятия, теряются рабочие места", - подчеркнул он.

Политолог выразил надежду, что здравый смысл возобладает. "В этом плане контрсанкции тоже действуют позитивно на эти решения. Первые шаги с продовольствием - это еще очень умеренный ответ. Но тут такой момент, что Польша во многом выполняет не только свою волю, но и волю своих союзников - заокеанских, великобританских, поэтому тут интересы местного населения и бизнеса зачастую просто приносятся в жертву геополитическим соображениям", - сказал он.-0-