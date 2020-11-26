Лавров: американцы разваливают все договоренности о каком-либо контроле за вооружениями

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки разваливают все договоренности о каком-либо контроле за вооружениями, что провоцирует рост напряженности в различных регионах. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Минске с рабочим визитом. Уже прошла его встреча с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Сегодня состоится совместное заседание коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России. В повестке дня, помимо двусторонних отношений, международная проблематика.

"Мы рассмотрим все ключевые вопросы международной политики: и на Кавказе, и на Ближнем Востоке, и в Европе, Евро-Атлантике, где накапливаются угрозы прежде всего в результате того, что американцы разваливают все договоренности о каком-либо контроле за вооружениями", - заявил Сергей Лавров.-0-