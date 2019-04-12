Лавров: Беларусь и Россия - единомышленники на международной арене

12 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия являются единомышленниками на международной арене. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня в Москве на учредительной конференции Ассоциации внешнеполитических исследований им.А.А.Громыко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешний год проходит под знаком 20-летия создания Союзного государства, - напомнил Сергей Лавров. - Особенно важно, что за прошедшее время удалось наладить эффективную двустороннюю внешнеполитическую координацию. Сегодня Москва и Минск - союзники и единомышленники на международной арене, последовательные сторонники дальнейшего развития евразийской интеграции, формирования в Евроатлантике архитектуры равной и неделимой безопасности". Он высказал уверенность, что совместные усилия двух стран отвечают коренным интересам братских народов, задачам поддержания региональной стабильности.

Глава МИД России также приветствовал энергичное участие белорусской стороны в работе учредительной конференции Ассоциации внешнеполитических исследований. "У меня нет сомнений, что ассоциация будет вносить полезный вклад в экспертно-аналитическое сопровождение интеграционных процессов по линии Союзного государства, Евразийского экономического союза, других объединений на постсоветском пространстве", - высказал уверенность Сергей Лавров.

В учредительной конференции приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов, руководители академических институтов, ректоры вузов, ведущие ученые и эксперты из Беларуси и России.

Инициатива по созданию ассоциации приурочена к 110-летию со дня рождения Андрея Громыко - уроженца Беларуси, в течение 28 лет возглавлявшего МИД СССР и внесшего видный вклад в формирование послевоенной системы международных отношений. На учредительной конференции была также обсуждена подготовка к проведению ассоциацией первой экспертной сессии высокого уровня в июле в Санкт-Петербурге на VI Форуме регионов Беларуси и России.-0-