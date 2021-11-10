Лавров: белорусско-российский диалог заметно интенсифицировался

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусско-российский политический диалог заметно интенсифицировался. Этот факт констатировал глава МИД России Сергей Лавров сегодня в Москве на совместном заседанииколлегий внешнеполитических ведомств Беларуси и РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшнее мероприятие - часть насыщенного белорусско-российского политического диалога, который за последнее время заметно интенсифицировался", - сказал Сергей Лавров. Он назвал историческим состоявшееся 4 ноября заседание Высшего госсовета Союзного государства. "На нем наши лидеры утвердили целый пакет интеграционных документов, включая основные положения реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 отраслевых союзных программ, - напомнил глава МИД РФ. - Они также одобрили обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства. Эти решения определяют конкретные параметры углубленной интеграции России и Беларуси в различных областях на перспективу".

Немаловажная роль в достигнутых договоренностях отводится министерствам иностранных дел двух стран. Сергей Лавров сообщил, что сегодня стороны намерены подписать программу согласованных внешнеполитических действий Беларуси и России на ближайшие два года, где приоритетное внимание будет уделено вопросам внешнеполитического сопровождения и реализации решений Высшего госсовета и Совета министров Союзного государства.

Стороны также подведут итоги выполнения предыдущей аналогичной внешнеполитической программы. "Мы исходим из того с нашими белорусскими друзьями, что совместная работа с опорой на этот базовый документ позволяла эффективно купировать попытки так называемого коллективного Запада оказывать давление на наши страны, - подчеркнул Сергей Лавров. - Достаточно эффективно развивалось сотрудничество по противодействию антибелорусской кампании, развязанной Вашингтоном и его европейскими союзниками в международных организациях, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ИКАО. В тесном контакте с единомышленниками отводили попытки использовать эти площадки в ущерб интересам наших двух государств".-0-