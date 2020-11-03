Лавров: конституционная реформа - крайне востребованная площадка для общенационального диалога в Беларуси

3 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Объемы проведения конституционной реформы в Беларуси должен решать белорусский народ, а насколько ее глубина будет отвечать ожиданиям внешних наблюдателей - второстепенный вопрос. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант", текст которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Прежде всего, то, в каком объеме должна быть проведена конституционная реформа в Беларуси, решать только белорусскому народу, - сказал Сергей Лавров. - Если подготовленные предложения, утвержденные Всебелорусским народным собранием, будут одобрены в ходе всенародного референдума, который, как я понимаю, планируется провести, значит, так и должно быть. А уж то, насколько их глубина отвечает ожиданиям внешних наблюдателей, это дело третье".

"Что касается в целом конституционной реформы, то, как вы знаете, Россия поддерживает данную инициативу Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, - продолжил глава МИД РФ. - В том числе и потому, что тем самым создается крайне востребованная сейчас площадка для общенационального диалога. Важно, что власти страны декларируют стремление вовлечь в процесс широкие слои населения, организовав сбор предложений граждан по поправкам в Конституцию. Игнорировать такой подход и открываемые им возможности было бы легкомысленно. Разумеется, в эту работу никто не должен никоим образом вмешиваться - ни Россия, ни другие страны".

Сергей Лавров подчеркнул, что братский белорусский народ, белорусское государство являются для России союзником и стратегическим партнером. "Если народ Беларуси сделал свой выбор, мы обязаны и будем его уважать. Это четко подтвердил Президент Владимир Путин в поздравительном послании Президенту Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах", - отметил глава МИД РФ.-0-