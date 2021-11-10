Лавров: Литва и Польша ведут ЕС к нагнетанию отношений с Беларусью и Россией

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Литва и Польша ведут Евросоюз к нагнетанию отношений с Беларусью и Россией. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя по просьбе представителей СМИ заявления польских политиков и экспертов о том, что в связи с миграционным кризисом ситуация на границе с Беларусью напоминает 1939 год, Сергей Лавров отметил: в действиях представителей Запада, в их дискуссиях на политические темы все чаще просматривается стремление взывать к историческим примерам, проводить исторические параллели. "При этом всегда используется то, что я бы назвал тактикой отсечения, - сказал он. - Если польские эксперты говорят, что ситуация напоминает 1939 год, то почему бы они не вспомнили про 1938 год? Может это им тоже что-то напомнило из той эпохи, когда делили Чехословакию, например".

"Я считаю, что такие параллели абсолютно неуместны, они отражают неадекватность мышления тех людей, которые их произносят, тем более, если это люди, обличенные какой-то властью. И означают только, что младоевропейцы, так называемые, продолжают тянуть Европу и в рамках Евросоюза, и в рамках НАТО в сторону нагнетания конфронтации и с Беларусью, и с Россией", - подчеркнул Сергей Лавров.

"Очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно так называемые еврогранды, проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль, которая весьма и весьма опасна", - заявил министр иностранных дел России.-0-