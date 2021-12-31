Лавров: Москва и Минск еще больше укрепят военное сотрудничество в ответ на действия Запада

31 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Россия и Беларусь намерены развивать военное сотрудничество в связи с неготовностью Запада идти на компромиссы. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Хотел бы отметить, что работа наших внешнеполитических ведомств направлена на поиск путей урегулирования любых вопросов политико-дипломатическим путем. Тем не менее в связи с неготовностью Запада искать компромиссные решения Программа (согласованных действий во внешней политике. - Прим. ТАСС) содержит положения, касающиеся координации взаимодействия по военно-политическим аспектам, а также развитию военного сотрудничества", - сказал Сергей Лавров.

По словам министра, важным подспорьем в такой работе станет обновленная Военная доктрина Союзного государства, утвержденная Высшим госсоветом 4 ноября. "Она в полной мере учитывает значительные изменения военно-политической обстановки в Восточной Европе, произошедшие за последние годы", - подчеркнул Сергей Лавров.

10 ноября Лавров и глава МИД Беларуси Владимир Макей подписали Программу согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы.

Обновленную Военную доктрину Союзного государства России и Беларуси лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Как отметил позже госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, военная доктрина стала ответом на политику давления Запада, она обеспечит более высокий уровень взаимодействия министерств обороны двух стран. При этом он заверил, что "ни Россия, ни Беларусь никому не угрожают, не стремятся к какому бы то ни было доминированию вне своих собственных границ, но оборонная доктрина подтверждает то, что внешние границы Союзного государства надежно защищены".-0-

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