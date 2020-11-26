Лавров: мы видим враждебное отношение Запада к России и Беларуси

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад демонстрирует враждебное отношение и к России, и к Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, на встрече с главой государства прежде всего обсуждалось внешнеполитическое сотрудничество, а также взаимодействие в ОДКБ, на площадках ЕАЭС и СНГ. Затронули также отношения Беларуси и России со странами Запада.

"Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Беларуси. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах. Собственно говоря, западные лидеры это особо и не скрывают: принимаются документы о "продвижении демократии" - такой уже есть по России, и сейчас такой же документ в Конгрессе США по Беларуси", - сказал Сергей Лавров.

Вместе с тем глава российского МИД подчеркнул, что Беларусь и Россия воспринимают эту ситуацию спокойно. "У нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость. Это общая позиция наших президентов и правительств", - заявил министр.-0-

У Беларуси и России полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений - Лавров