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01 сентября 2020, 11:29

Лавров: на менталитете западных политиков сказываются последствия колониальной системы

Сергей Лавров. Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС
Сергей Лавров. Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС

1 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На менталитете многих западных политиков сказываются последствия колониальной системы. Такое мнение высказал сегодня в выступлении перед студентами и преподавателями МГИМО глава МИД России Сергей Ларов, касаясь ситуации вокруг Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сергей Лавров считает, что некоторые западные государства не готовы признать объективную реальность формирования в мире новой системы отношений. "Попытки игнорировать эту реальность и попытки не дать сформироваться таким отношениям, которые в полной мере уважительно учитывали бы эти новые достижения многих стран мира, я считаю, недальновидно и опасно, - сказал он. - Наши западные коллеги, которые почти полтысячелетия задавали тон в мировых делах, контролировали экономику через колониальные завоевания, обеспечивали безбедное функционирование своих элит за счет вывоза из колоний природных ресурсов. И за эти 500 лет, конечно же, многое произошло, но даже после того, как колониальная система разрушилась, отношения учителя и ученика, хозяина и помощника все-таки в значительной степени сказывались на менталитете западных политиков".

Глава МИД РФ убежден, что необходимости в навязчивых посреднических услугах для урегулирования ситуации в Беларуси сегодня нет. "Мы считаем, что необходимости в каких- либо навязчивых посреднических услугах нет, - подчеркнул он. - Будем руководствоваться международным правом, теми обязательствами, которые существуют между нами и Беларусью. И, конечно, мы хотим, чтобы белорусам была предоставлена возможность самим решить свои проблемы без какого-либо вмешательства извне".

В связи с этим Сергей Лавров напомнил об инициированной Президентом Беларуси Александром Лукашенко конституционной реформе. "По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой можно организовать диалог с гражданским обществом, и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан", - заявил он.

"Александр Лукашенко еще до начала выборов говорил о конституционной реформе, о том, что эта реформа должна быть деперсонифицирована и предполагать устойчивость политической системы Беларуси независимо от личности. Он сказал, что уже готов сейчас приступать к разработке этих реформенных преодолений", - напомнил Сергей Лавров.

Глава МИД РФ констатировал попытки раскачивать ситуацию в Беларуси извне, которые очевидны российской стороне. "Собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли уже, по-моему, все грани приличия в требовании, которое они выдвигают. И у нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают недемократическими методами и методами, в которых не сильно проявляют уважение к суверенитету Беларуси", - сказал Сергей Лавров.

Он также заявил, что попытки надавить на Беларусь с помощью санкций недопустимы. "Мы убеждены, что белорусский народ имеет все возможности самостоятельно эту проблему решить. Да, есть вопросы, которые необходимо обсуждать, - это очевидно. Но пытаться сразу же выступать неким судьей, как это пытаются делать наши западные коллеги, сразу выносить свои приговоры, пытаться исполнять эти приговоры путем введения санкций и прочих угроз, мы считаем недопустимым в современном мире", - сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Такие подходы Сергей Лавров назвал повадками, проявляющимися прежде всего у соседей Беларуси, которые хотят на свою жесткую платформу затянуть всех членов ЕС. "Мы знаем, что это вызывает серьезный дискомфорт у тех стран, которые считаются Старой Европой, которые понимают необходимость действовать сбалансированно и у которых грубое, прямое, откровенное вмешательство во внутренние дела любого государства вызывают все-таки какой-то дискомфорт", - указал он.

В частности, отметил Сергей Лавров, некоторые страны Европы, прежде всего страны Балтии, требуют, чтобы руководство Беларуси согласилось с посредничеством ОБСЕ. Однако, по словам главы МИД РФ, возникает вопрос: "А почему, собственно, ОБСЕ не поехала наблюдать за выборами в Беларусь, куда она получила приглашение? Нам заявили, что получили приглашение поздно. Но на самом деле поздно - это за месяц до проведения выборов", - напомнил ситуацию Сергей Лавров. "В ОБСЕ не существует никаких требований, согласно которым нужно приглашать наблюдателей больше, чем за месяц. Там вообще никаких параметров не указано", - подчеркнул он.-0-

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