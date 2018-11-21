Лавров: намерение США выйти из ДРСМД требует реакции от Союзного государства и ОДКБ

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, а также наращивание военной активности НАТО вблизи границ Беларуси и России требует реакции по линии Союзного государства и ОДКБ. Об этом заявил сегодня журналистам глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания стороны выразили озабоченность ростом напряженности на Евразийском континенте, которое, по словам Сергея Лаврова, во многом происходит из-за наращивания военной активности НАТО вблизи границ обеих стран, а также в связи с намерением Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Безусловно, это создает вызовы нашей безопасности, которые требуют соответствующей реакции как по линии Союзного государства, так и по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал российский дипломат.

Отвечая на вопрос о рисках, с которыми сталкивается международное право в условиях линии Запада на искусственное удержание своего доминирования в международных делах, Сергей Лавров обратил внимание, что коллективная выработка подходов к борьбе с современными угрозами в интересах всего мирового сообщества. Ни одна из сторон, по его словам, не должна подстраивать всех под свое видение.

"Но тем не менее эти риски сохраняются. Более того, они нарастают, - заметил он. - Универсальный инструмент международного права - Конвенцию о запрещении химического оружия - пытаются превратить в орудие для продвижения западной политики путем, по сути дела, вторжения в прерогативу Совета Безопасности ООН. Нечто похожее может произойти и с Конвенцией по запрещению биологического и токсинного оружия, которая уже много лет как принята, ратифицирована и вступила в силу. Но мы никак не можем вместе с целым рядом других стран добиться создания механизма верификации этой конвенции, того, как страны - участницы конвенции соблюдают свои обязательства".

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в свою очередь добавил, что сегодня все крупные геополитические игроки должны четко понимать: нельзя обеспечить безопасность в мире и регионе вопреки другим геополитическим игрокам.

"Мы должны действовать вместе, для этого действительно необходимо садиться за стол переговоров и думать над тем, как нам вернуться к соблюдению уже давно установленных норм международного права, как вместе реагировать на вызовы и угрозы, которые появились в последнее время. Необходим широкий диалог, должна быть искренняя заинтересованность всех игроков в таком диалоге", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на заседании коллегии Владимир Макей заметил, что в Беларуси есть ощущение, что в мире еще не осознали нарастающую угрозу большого военного конфликта. "Сегодня трудно не согласиться с теми политиками и экспертами, которые проводят тревожные параллели между явлениями сегодняшнего дня и начала XX века. Однако, несмотря на широкое декларирование проблемы, в Беларуси есть ощущение, что по-настоящему осознания реальности нарастающей угрозы большого военного конфликта в мире не произошло", - сказал министр.

Он отметил, что продолжается разрушение основополагающих договоренностей в сфере международной безопасности, идет наращивание военных потенциалов, в том числе и в Европе, рядом с Беларусью. "Мы видим гораздо больше разговоров о собственных интересах, претензиях, озабоченностях, чем конкретных шагов в направлении изменения ситуации", - обратил внимание дипломат.

По словам министра, центральная проблема современной мировой и региональной политики - обеспечение безопасности во всех ее измерениях, преодоление конфронтации и высокого градуса недоверия между странами.-0-