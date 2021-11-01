Лавров назвал истерикой заявления из ЕС о связи Минска и Москвы с приграничным кризисом

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полуистеричные заявления от представителей некоторых стран ЕС о якобы имеющей место причастности Беларуси и РФ к приграничному кризису с беженцами недостойны серьезных политиков. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24", сообщает ТАСС.

"Полуистеричные крики, звучащие из некоторых стран ЕС, что Беларусь при поддержке России сознательно налаживает эти потоки, недостойны серьезных политиков. Это показывает, что они уже в ситуации, когда понимают свою беспомощность, в том числе международно-правовую, и срываются на истерику", - сказал он.

Министр указал, что с территории Беларуси в Евросоюз действительно пытаются проникнуть те, кто желает попасть именно в страны ЕС, однако, по его словам, требования в адрес белорусского Президента Александра Лукашенко и силовых структур страны не пускать беженцев расходятся с международным правом, в частности гуманитарным.

Сергей Лавров также обратил внимание на аналогичную ситуацию, которая была в Италии. "Бывший министр внутренних дел Маттео Сальвини отказался принимать на итальянскую территорию беженцев. Сказал, что по пути их следования было несколько стран ЕС, они могли бы попроситься туда. Сейчас Сальвини пытаются отдать под суд за то, что он подверг угрозе жизнь беженцев, стремившихся уйти от тяжелых, катастрофических условий, в которых они жили. Чем отличается поведение прибалтов и поляков от того, за что сейчас хотят судить бывшего министра? Здесь много двойных стандартов", - заключил он.-0-