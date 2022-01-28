Лавров обратил внимание нового посла России в Беларуси на необходимость выравнивания прав белорусов и россиян

28 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание нового посла России в Беларуси Бориса Грызлова на необходимость продолжать выравнивать права белорусов и россиян. Об этом руководитель российского внешнеполитического ведомства рассказал сегодня в интервью ряду российский радиостанций, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера мы провожали в Беларусь нового посла Бориса Грызлова, я вручал ему верительные грамоты, подписанные президентом. На этой церемонии был и Владимир Семашко, посол Беларуси в РФ, - сообщил Сергей Лавров. - И я напомнил еще о таком направлении нашей совместной работы, как выравнивание прав наших граждан. Очень много уже сделано, я думаю, 95% прав уже выравнены, но в некоторых областях еще остаются вопросы, которые требуется поскорее решить. В частности, условия предоставления медицинских услуг, условия предоставления гостиничных площадей гражданам".

Глава МИД РФ напомнил, что осенью прошлого года были одобрены 28 программ Союзного государства. "Документы рамочные, они предполагают работу, которая уже началась, по наполнению каждого из этих 28 направлений конкретными правовыми решениями прямого действия, прежде всего в экономике, финансах, транспорте, связи и так далее, - отметил он. - Это значительный шаг к консолидации экономического, так называемого материального базиса. В ближайшие два-три года эта работа должна завершиться, как решили президенты. И конечно, это движение в сторону Союзного государства, уже гораздо более обладающего существенными полномочиями, чем до того".-0-