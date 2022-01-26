Лавров: первоочередная задача в Союзном государстве - создать материальный базис, реализовать 28 программ

26 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первоочередная задача в Союзном государстве - создать материальный базис, реализовать одобренные президентами Беларуси и России 28 союзных программ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая сегодня в Госдуме РФ во время правительственного часа на вопрос одного из депутатов о том, когда может быть создан союзный парламент, и реагируя на предложение парламентария сделать Смоленск столицей Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

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