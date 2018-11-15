Лавров посетит Беларусь 20-21 ноября

15 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров 20-21 ноября посетит с визитом Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову.
"20-21 ноября глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит Беларусь с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегии министерств иностранных дел двух стран", - сказала Мария Захарова сегодня на брифинге.
По ее словам, предусмотрена также встреча министров иностранных дел Беларуси и России Владимира Макея и Сергея Лаврова. "Состоится обсуждение широкого круга двусторонних отношений, внешнеполитического взаимодействия с акцентом на реализации положений совместного заявления президентов Беларуси и России от 19 июня. Особое внимание стороны планируют уделить интеграционному сотрудничеству", - отметила Мария Захарова. Кроме этого, министры обменяются мнениями по основным мировым и региональным проблемам.-0-
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