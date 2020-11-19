Лавров посетит Беларусь 25-26 ноября

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25-26 ноября посетит с визитом Беларусь. Об этом проинформировала сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает БЕЛТА.

"25-26 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегии министерств иностранных дел России и Беларуси", - сказала Мария Захарова. По ее словам, программой визита также предусмотрены переговоры Сергея Лаврова с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

По словам Марии Захаровой, стороны намерены обсудить складывающуюся в Беларуси ситуацию и ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня.

"На совместном заседании коллегий наших внешнеполитических ведомств 26 ноября будет рассмотрено выполнение программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 годы, включая координацию действий в международных организациях, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ", - сообщила представитель МИД РФ.

Будут затронуты также состояние отношений с Евросоюзом, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы формирования Большого евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие в сфере международной информационной безопасности. "По итогам заседания планируется подписание совместных документов, включая план межмидовских консультаций на 2021 год и постановление коллегий, в котором найдет отражение проблематика договоренностей по рассмотренным вопросам", - добавила Мария Захарова.-0-