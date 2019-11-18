18 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Беларусь с успешным проведением парламентских выборов. Слова поздравления он передал через журналистов по итогам состоявшегося сегодня в Москве совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера в Беларуси состоялось важное событие - очередные парламентские выборы. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить белорусских друзей с их успешным проведением", - сказал Сергей Лавров.

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