Лавров: приближение НАТО к рубежам Союзного государства отражает долгосрочную стратегию альянса

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Приближение НАТО к рубежам Союзного государства отражает долгосрочную стратегию альянса. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть серьезные основания полагать, что продолжающаяся линия на так называемое сдерживание наших стран, практические действия НАТО по приближению военной инфраструктуры к границам Союзного государства отражают долгосрочную стратегию этого военно-политического блока, - сказал Сергей Лавров. - И, конечно же, у нас есть абсолютно единые позиции, которые наши президенты излагали неоднократно, о том, как мы будем реагировать на подобного рода абсолютно недружественные и нарушающие все предыдущие договоренности действия".

Глава МИД РФ также сообщил, что сегодня стороны договорились, что внешнеполитическая координация внешнеполитических ведомств будет углубляться и на площадке ООН, и в ОБСЕ. "И в том, что касается наших совместных подходов к недружественной деятельности, которая в отношении Беларуси и России предпринимается и в Вашингтоне, и в Брюсселе", - подчеркнул он.-0-