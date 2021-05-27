27 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить демонизировать Беларусь в связи с инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу подтвердить то, что Москва уже не раз заявляла: мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу. Белорусские власти четко сказали с первых же минут после этого инцидента о своей готовности к транспарентности, к открытому расследованию, к приему соответствующих экспертов, к предоставлению всей информации и необходимых материалов, часть этой информации они уже в одностороннем порядке распространили", - сказал Сергей Лавров сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Габона Пакомом Мубеле Бубейей.

"Но наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя, знаете, просто по дипломатическим меркам неприлично, да и, наверное, по человеческим меркам тоже, - продолжил глава МИД РФ. - Громогласно объявили о санкциях, также громогласно требуют провести независимое международное расследование, игнорируя то, что это было сразу же предложено белорусскими властями. Но, требуя расследования, они уже объявили о так называемом наказании. Ну, это манеры, которые проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу".-0-