Лавров: Россия озабочена попытками США и ЕС грубо вмешиваться в дела Беларуси

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия глубоко озабочена продолжающимися попытками США и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси, игнорируя при этом действия Минска по консолидации общества и проведению конституционной реформы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности, сообщает ТАСС.

"Глубокую озабоченность вызывают попытки Вашингтона и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Продолжается санкционное и политическое давление на власти в Минске, при этом полностью игнорируются усилия по консолидации общества и проведению конституционной реформы. Действия ЕС показывают истинные цели, ради которых создавалось так называемое Восточное партнерство, и заодно говорят о той цене, которую за хорошие отношения с Западом приходится платить", - сказал министр.

По его словам, США и их союзники продолжают грубые попытки вмешательства во внутренние дела стран СНГ, их линия на смену неугодных правительств остается в силе.

"Наша солидарность тем более важна в условиях, когда не прекращаются грубые попытки вмешательства Вашингтона и его союзников во внутренние дела государств СНГ. Их линия на смену неугодных правительств по-прежнему в силе, меняется лишь тактика ее претворения в жизнь", - сказал министр.-0-