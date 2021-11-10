Лавров: Россия ожидает реакции ООН на факты финансирования ее структурами белорусской оппозиции

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия ожидает реакции ООН на вскрывшиеся факты финансирования ее структурами белорусской оппозиции за счет средств, выделенных в том числе российской стороной для поддержки социально незащищенных категорий граждан. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта история на самом деле нас очень сильно беспокоит, она возмутительна. Я все-таки надеюсь, что впредь генеральный секретарь ООН будет читать те бумаги, которые ему дают на подпись", - заявил Сергей Лавров.

"Речь идет о ситуации, которая сложилась по линии управления верховного комиссара ООН по правам человека, которое осуществляет в разных странах правозащитные проекты, - пояснил глава МИД РФ. - В том числе такие проекты осуществляются в Беларуси на средства добровольного взноса Российской Федерации. В ходе общения с представителями ООН в Минске достаточно неожиданно выяснилось, что средства, которые должны были расходоваться на проведение семинаров, конференций по правозащитной тематике, это управление перевело адвокатам, защищавших лиц, которые обвинялись в участии в незаконных демонстрациях и протестах. То, что это прямо противоречит тем целям, на которые выделен добровольный взнос России, наверное, даже доказывать не надо".

Сергей Лавров сообщил, что российская сторона потребовала от ооновских структур объяснений, но они до сих пор их не предоставили. "Сам факт извращенного представления всей этой неприглядной истории в докладе генерального секретаря, который поставил все с ног на голову, абсолютно возмутителен, - подчеркнул министр иностранных дел России. - Нам пытаются замотать этот вопрос, я не нахожу другого слова. В ближайшие дни ожидаем четкого и ясного шага со стороны Секретариата, со стороны генерального секретаря в плане реакции на это безобразие".

"Это еще один пример того, как Запад стремится в буквальном смысле слова приватизировать секретариаты международных организаций. Грубейшее нарушение тех правил, которые прописаны для международных чиновников, для генерального секретаря, для его сотрудников в Уставе ООН и в соответствующих административных документах", - добавил Сергей Лавров.

В свою очередь глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил, что белорусская сторона распространила информацию, связанную с этим случаем, в качестве официального документа 76-й сессии Генассамблеи ООН. "Я проинформировал в своих письмах и многочисленных коллег из других государств. Это абсолютно недопустимо, когда Секретариат организации, которая должна заботиться об обеспечении мира и стабильности, занимается подрывной деятельностью в государствах-членах, которые создавали эту организацию. Это инцидент, выходящий за рамки Устава ООН, он должен получить адекватную оценку", - подчеркнул Владимир Макей.-0-