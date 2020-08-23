Лавров считает перспективной инициативу Лукашенко о проведении в Беларуси конституционной реформы

23 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров считает перспективной инициативу Президента Беларуси Александра Лукашенко о проведении в стране конституционной реформы. Об этом он заявил сегодня на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" в подмосковном Солнечногорске, сообщает БЕЛТА.

"Мы исходим из того, что не надо навязывать каких-либо рецептов, - сказал Сергей Лавров. - Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе важнейшее предложение и диалог о реформе Конституции. И нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен".

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, ситуация в Беларуси явно нормализуется, но не всем это нравится. "Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации, - подчеркнул он. - Я думаю, что те явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий".

"Наш подход очень простой: это внутреннее дело Беларуси. Белорусы сами вполне в состоянии, будучи мудрым народом, справиться с этой ситуацией. Главное - чтобы не было провоцирования беспорядков извне", - заявил Сергей Лавров.-0-