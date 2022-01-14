Лавров: ситуация в Казахстане доказала всему миру эффективность ОДКБ

14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ситуация в Казахстане доказала всему миру эффективность ОДКБ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров сегодня на большой ежегодной пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация, которая сложилась в Казахстане (президент Казахстана обратился к своим союзникам в полном соответствии с Договором о коллективной безопасности, в полном соответствии с Уставом ОДКБ), она продемонстрировала, что усилия, которые предпринимались в ОДКБ в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма и весьма эффективными, - сказал Сергей Лавров. - И оказались весьма востребованными. Знаете, как говорят: хочешь мира, готовься к войне. Ну слава богу, до войны дело не дошло".

"Потенциал миротворческих сил доказал свою дееспособность, по-моему, всему миру, - подчеркнул глава МИД РФ. - На Западе взирали на скорость развертывания подразделений, которые были направлены из всех стран ОДКБ для помощи союзному Казахстану по просьбе президента этой страны, она была, конечно, оценена всеми по достоинству, я в этом не сомневаюсь".

Отвечая на вопрос: означает ли казахстанский прецедент, что теперь стала выше вероятность применения миротворческих сил ОДКБ, Сергей Лавров пояснил: "Я очень надеюсь, что больше не придется этот опыт применять, но надо держать порох сухим, если применить русскую пословицу. Не дай бог, что-то такое же случится, хотя мы все делаем, чтобы это предотвратить, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ. Конечно, мы должны быть готовы. Потому что поползновений извне расшатать ситуацию в Центральной Азии и в других странах ОДКБ предостаточно. И эти поползновения, кстати, стали более настырными и рискованными, опасными после того, как американцы убежала из Афганистана вместе с остальными странами НАТО".

Касаясь борьбы со спящими террористическими ячейками, глав МИД России отметил, что она должна осуществляться по линии специальных служб и разведок. "Такие структуры есть, в ОДКБ они функционируют под эгидой советов безопасности. Поэтому все это сейчас будет еще более серьезно восприниматься и эта работа будет еще более востребованной", - указал он.-0-