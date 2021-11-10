Лавров: Союзное государство - интеграция двух независимых государств

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзное государство - это интеграция двух независимых государств, она нацелена на повышение благосостояния граждан Беларуси и России. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Лавров отметил, что с момента подписания в 1999 году Договора о создании Союзного государства Беларусь и Россия вступили в качественно новый этап интеграции. "Который, конечно же, отличался от той интеграции, которая существовала и в рамках Советского Союза, и в рамках Российской империи, - указал он. - Этот этап означает уже движение к интеграции двух суверенных, независимых государств".

Глава МИД РФ указал, что подписанные 4 ноября текущего года главами государств интеграционные документы нацелены прежде всего на повышение благосостояния граждан двух стран через развитие экономики и социальной сферы. "Ведь многие вещи, которые сегодня стали по сути обыденными, решались именно в контексте развития Союзного государства, - напомнил он. - У граждан России и Беларуси сейчас равные права в сфере медицины, социального и пенсионного обеспечения, образования, свободы перемещения, трудоустройства. Конечно, по мере того, как мы углубляем нашу интеграцию, возникают другие вопросы, требующие решения с точки зрения обеспечения равных прав белорусам и россиянам".-0-