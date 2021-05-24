Лавров: трудно представить, что подготовка покушения на Лукашенко проводилась без ведома спецслужб США

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что подготовка покушения на Президента Беларуси Александра Лукашенко не могла проводиться без ведома спецслужб США. Такое мнение он высказал в интервью газете "Аргументы и факты", сообщает БЕЛТА.

"Попытка вооруженного переворота в Беларуси с участием гражданина США вполне укладывается в линию Запада на вмешательство во внутренние дела постсоветских стран с задействованием всего арсенала методик цветных революций, - сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, о чем свидетельствует история с подготовкой покушения на Александра Лукашенко. - Трудно представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб. Напрашивается аналогия с госпереворотом в Украине в феврале 2014 года".

"В связи с угрозой своей жизни Александр Лукашенко был вынужден пойти на экстраординарный шаг. 9 мая он подписал президентский декрет о том, что в экстренной ситуации власть в республике переходит к Совету безопасности", - напомнил глава МИД РФ.-0-

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