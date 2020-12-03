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03 декабря 2020, 15:56

Лавров: участие в кампаниях против одних стран и трусливое молчание о ситуации в других дискредитирует ОБСЕ

Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС
Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС

3 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Однобокая позиция ОБСЕ в отношении Беларуси стала тяжелым ударом по репутации организации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в своем обращении к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ, текст которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Тяжелым ударом по репутации ОБСЕ стали ошибочный отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) от наблюдения за президентскими выборами в Беларуси, последующая однобокая критика в адрес белорусских властей и запуск изжившего себя Московского механизма. Политическая ангажированность бюро, его участие в кампаниях против одних стран и глухое, трусливое молчание о ситуации в других дискредитирует нашу организацию", - говорится в обращении.

По мнению Сергея Лаврова, камнем преткновения остается нежелание западных стран отказаться от конфронтационных блоковых подходов, высокомерное отношение к законным интересам других государств, проистекающее из ощущения собственной "исключительности". Курс на подмену международного права неким "порядком, основанным на правилах" ведет ко все более жесткой и нечестной "игре без правил" с обилием дезинформации и "двойных стандартов". Срежиссированные медийные кампании становятся тем более агрессивными, чем меньше за ними стоит реальных фактов.

"Очевидно, что ОБСЕ остро нуждается в реформировании, - убежден глава МИД РФ. - Реформа должна быть направлена на повышение прозрачности и отдачи от работы секретариата, институтов и полевых присутствий, усовершенствование методологии наблюдения за выборами, оптимизацию программы мероприятий и подготовки Совета министров иностранных дел (СМИД), балансировку трех "корзин", улучшение бюджетного процесса. Необходимо сверстать обновленную повестку дня, сфокусироваться на том, что нас объединяет, а не разъединяет, стремиться к нахождению компромиссов через открытый и равноправный диалог".

"Задача построения сообщества равной и неделимой безопасности во всех измерениях остается нашим общим ориентиром, - подчеркивается в обращении. - Важно вдохнуть новую жизнь в комплекс взаимосвязанных обязательств ОБСЕ, который формировался на протяжении последних десятилетий. У организации не будет будущего, если она не востребована самими государствами-участниками. Предложения России и наших союзников о реформе ОБСЕ хорошо и давно известны. Западным коллегам пора перестать делать вид, будто перемены не нужны, иначе под вопросом окажется будущее самой ОБСЕ, которая быстро теряет репутацию и престиж в глазах государств-участников".

"Протесты "желтых жилетов" во Франции, усиление межрелигиозных трений, массовые демонстрации в других европейских странах, ожесточенные беспорядки на расовой почве в США с десятками жертв подтверждают, что острые проблемы с соблюдением прав человека нельзя искать только "к востоку от Вены", - констатировал Сергей Лавров. - Выступаем за выработку обязательств ОБСЕ в области доступа общественности к информации. Этот принцип был провозглашен в начале 1990-х годов, а сейчас наши западные коллеги пытаются предать его забвению".

"ОБСЕ может вернуться к своим истокам - роли опорной общеевропейской структуры для обсуждения и принятия коллективных решений в области безопасности во всех ее измерениях. Ключ к этому находится в руках государств-участников, которые должны проявить политическую волю к компромиссам, равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству", - резюмировал Сергей Лавров.

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