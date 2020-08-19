Лавров: вмешательство в Беларусь извне происходит с целью навязать свои порядки

19 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Иностранное вмешательство во внутренние дела Беларуси происходит с целью навязать белорусскому народу свои порядки. Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия", фрагмент которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Происходящее в Беларуси нас весьма тревожит, - отметил Сергей Лавров. - Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулись Беларусь, белорусский народ и руководство для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне. Не просто вмешиваться, а с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными. Никто не скрывает, что речь идет о геополитике, о борьбе за постсоветское пространство. Мы видели эту борьбу и на предыдущих этапах развития ситуации после того, как Советский Союз прекратил свое существование. Последний пример, разумеется, это Украина. То, что мы сейчас слышим из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики (Литва, Эстония), а также из Польши, Европарламента - это все не про Лукашенко, права человека и демократию. Это все про геополитику. Про те самые правила, которые наши западные партнеры хотят внедрять в повседневную жизнь на нашем континенте и в других частях мира".

Путин подчеркивает недопустимость внешнего давления на руководство Беларуси "При обсуждении обострившейся ситуации в Беларуси Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство, - отметили в Кремле. - С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем".

Глава МИД РФ подчеркнул, что существуют международно-правовые рамки, которыми необходимо руководствоваться при определении отношения к событиям в той или иной стране. "В данном случае, если соседи Беларуси видят изъяны в том, как были организованны выборы, то, во-первых, Беларусь - это суверенное государство, - сказал он. - Там есть Конституция, законы, процедуры, которые на основе этих законов необходимо задействовать, чтобы оспорить или поставить под сомнение результаты выборного процесса на том или ином участке или в целом. Во-вторых, если все мы руководствуемся своими обязательствами, то в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) есть Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Одной из его функций является наблюдение за национальными выборами в странах - участницах ОБСЕ. Это записано в обязательствах, под которыми поставлены подписи всех без исключения государств этой уважаемой организации. Сейчас нам говорят, что нарушения в ходе предвыборной и избирательной кампаний были очевидны, они зафиксированы добровольными наблюдателями, в соцсетях, на видеороликах и т.д. Само это бюро, которое должно наблюдать за выборами, заявляет, что не поехало в Беларусь, так как ему поздно прислали приглашение. Это, мягко говоря, неправда, потому что единственным обязательством Беларуси, как и любой другой страны - участницы ОБСЕ, является приглашать международных наблюдателей на национальные выборы".

Сергей Лавров констатировал, что БДИПЧ по-разному подходит к наблюдению за выборами к востоку от Вены, на постсоветском пространстве, с одной стороны, и к западу от Вены, особенно в США, с другой. "Куда-то направляются 800 человек, куда-то 12, а куда-то вообще никто, - указал глава МИД РФ. - Например, в отдельные страны Прибалтики бюро несколько раз не направляло наблюдателей, несмотря на то, что сотни тысяч людей в Эстонии и Латвии лишены права голоса, поскольку имеют позорный для Евросоюза статус неграждан. Многие годы Россия вместе с партнерами по СНГ предлагала раз и навсегда ввести всем понятные правила наблюдения за выборами, чтобы было прописано, когда нужно направлять приглашение, какое количество наблюдателей направляется в рамках передовой группы, а какое количество, исходя из расчетов на душу населения, направляется для наблюдения непосредственно за голосованием. Нам отвечали отказом. Более рьяно отвечали те самые страны, которые сейчас громко заявляют, что бюро не смогло поехать наблюдать за выборами, потому что его не пригласили. Когда отказывали в разработке таких критериев, нам заявляли, что двусмысленность и гибкость, которыми это бюро наделено, являются золотым стандартом, и его нужно всячески лелеять. Нет нужды объяснять, что такая двусмысленность, сохранившаяся в функциях бюро, нужна с одной целью - манипулировать им по разумению тех, кто там составляет костяк сотрудников. А костяк сотрудников - это члены НАТО и Евросоюза. Поэтому бюро, если бы оно руководствовалось тем, что на самом деле согласовано странами-членами, не должно было вставать в позу и говорить, что позвали слишком поздно. Они должны были ехать и наблюдать - тогда бы у них было больше оснований заявлять о тех нарушениях, которые они сейчас всячески раздувают".

Глава МИД РФ посоветовал всем не пытаться использовать эту непростую ситуацию в Беларуси для того, чтобы подорвать нормальный, взаимоуважительный диалог между властью и обществом, сделать его провокационным. "Мы видим на видеоматериалах и в соцсетях откровенно провокационные призывы, - заявил он. - Видим, как силовиков пытаются провоцировать, в том числе путем применения грубой силы против них. Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья Беларуси за границей (а их много), смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому эта страна нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, чтобы продвигать известную деструктивную логику - "вы или с Россией, или с Европой".

"Помните, в 2004 и 2014 годах, когда в Украине были майданы, именно с такой логикой "или-или" выступали многие официальные лица государств - участников ЕС. Когда сейчас говорят о посредничестве, мы слышим предложения из Литвы и Польши, кто-то заговорил, что ОБСЕ должна выступить посредником. Я призываю всех, кто выдвигает такие идеи, делать это не через микрофон, а напрямую белорусам, прежде всего белорусскому руководству. Всех тех, кто говорит, что это посредничество - единственный выход из нынешней ситуации, призываю не забывать о том, как наши западные коллеги посредничали в 2014 году в ходе майдана в Киеве. Тогда уважаемые представители Европейского союза посредничали, достигли договоренностей, и все мы помним, что из этого вышло. Убежден, что белорусский народ со своей мудростью сам может разобраться в нынешней ситуации. Не вижу недостатка готовности со стороны властей к диалогу. Надеюсь, такая же готовность будет проявлена и со стороны тех, кто по тем или иным причинам недоволен результатами выборов", - заключил министр иностранных дел России.-0-

Кремль: российская военная техника находится на территории РФ На просьбу прокомментировать появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что к границе с Беларусью направляются колонны российской военной техники, Дмитрий Песков сказал: "Российская военная техника, она находится на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать".