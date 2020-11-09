Лавров: выводы докладчика ОБСЕ по Беларуси - предвзятые и непрофессиональные

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вывода докладчика ОБСЕ по Беларуси Вольфганга Бенедека - предвзятые и непрофессиональные, выходящие далеко за рамки полномочий и компетенции ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня в телефонном разговоре с действующим председателем ОБСЕ премьер-министром Албании Эди Рамой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МИД РФ.

"При обсуждении ситуации в Беларуси Сергей Лавров отметил, что запуск Московского механизма в отношении Минска еще больше ограничил возможности ОБСЕ конструктивно содействовать диалогу властей Беларуси и оппозиции, - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. - Выводы докладчика Вольфганга Бенедека - предвзятые и непрофессиональные. Автор позволил себе недопустимые политизированные рекомендации, выходящие далеко за рамки полномочий и компетенции институтов и механизмов организации. На этом примере стали еще более очевидны двойные стандарты, которые разрушают доверие к ОБСЕ".

Во время беседы состоялся обмен мнениями о путях преодоления институционального кризиса в ОБСЕ, возможностях для укрепления диалога и выхода на конструктивное взаимодействие в рамках объединительной повестки и безопасности, основанной на сотрудничестве.

Обсуждались вопросы подготовки к заседанию СМИД ОБСЕ в Тиране (3-4 декабря), которое пройдет в режиме видеоконференции, и перспективы работы организации в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.-0-