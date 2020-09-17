Лавров: Запад использует белорусскую оппозицию во многом втемную

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Запад использует белорусскую оппозицию во многом втемную. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI, сообщает БЕЛТА.

"Очень не хотелось бы, чтобы соседи этой страны (Беларуси. - Прим.БЕЛТА), ну и наши соседи, в том числе такие как Литва, пытались диктовать свою волю белорусскому народу и по сути дела руководить процессами, в которых оппозицию используют во многом втемную, - сказал Сергей Лавров. - Я уже говорил несколько раз о том, в каком положении оказалась Светлана Тихановская. То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно. Она находится в столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти в Беларуси".

Глава МИД РФ считает, что Светлана Тихановская делает заявления, которые провоцируют огромное количество вопросов. "Она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения, - напомнил Сергей Лавров. - На днях она заявила, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В ее интерпретации это прямое приглашение к измене присяге и, по большому счету, измене Родине. Это, наверное, уголовное преступление. Поэтому те, кто обеспечивают рамки ее деятельности, и те, кто подсказывает ей, какие делать заявления, на какие вопросы нажимать, конечно же, должны осознавать свою ответственность".

Российский министр указал, что из уст Светланы Тихановской, а также других белорусских оппозиционеров недавно прозвучала озабоченность вообще любыми более-менее тесными отношениями между Беларусью и Россией. "Это при том, что на начальном этапе кризиса они заявляли, что никоим образом не занимаются антироссийской деятельностью, что хотят жить в дружбе с российским народом, - отметил он. - При этом все видели программный документ, который на сайте Светланы Тихановской висел несколько часов. Лидеры оппозиции потом все-таки его убрали, осознав, что сделали ошибку, когда предъявили публике свои цели и задачи. А среди этих целей и задач был выход из ОДКБ, ЕАЭС и из всех интеграционных структур, в которых Россия участвует, движение в сторону ЕС и НАТО, последовательное вытеснение русского языка, белорусизация всех сторон жизни".

"Хотелось бы, чтобы те, кто абсолютно оголтело натравливает белорусских оппозиционеров на Российскую Федерацию, осознали свою долю ответственности, а сами оппозиционеры - Светлана Тихановская и другие - все-таки нашли в себе силы противостоять такому грубому и откровенному манипулированию", - заявил Сергей Лавров.

Он также напомнил об отказе представителей ОБСЕ приехать на выборы в Беларусь. "Сейчас, когда ОБСЕ стала предлагать свои услуги в качестве посредника, я прекрасно понимаю Александра Лукашенко, который говорит, что ОБСЕ свой шанс утратила, - подчеркнул глава МИД РФ. - Она могла направить наблюдателей, составить свое впечатление из первых рук о том, что там происходит, как состоялись выборы. Они высокомерно проигнорировали приглашение. Мы знаем, что БДИПЧ практически целиком контролируется натовцами. Мы многократно предлагали на работу наши кандидатуры, но так никого и не устроили. Это противоречит принципам работы ОБСЕ. Будем продолжать добиваться от организации более справедливого отражения всего членского состава. Но у меня надежд немного".-0-