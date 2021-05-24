Лавров: Запад продолжает масштабную поддержку эмигрантской белорусской оппозиции

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Запад продолжает масштабную медийную, политическую и финансовую поддержку белорусской эмигрантской оппозиции, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", сообщает БЕЛТА.

"Сейчас обстановка в Беларуси в целом стабилизировалась, - констатировал Сергей Лавров. - Эмигрантской оппозиции, несмотря на беспрецедентную поддержку извне, не удается раскачать ситуацию. Большинство граждан устали от уличных беспорядков, осознают их контрпродуктивность. Несмотря на это, страны Запада усиливают давление на официальный Минск, но параллельно обещают щедрую экономическую помощь в обмен на "переход к демократии". Западники опустились до того, что запугивают белорусских госслужащих и сотрудников правоохранительных органов международным судебным преследованием. Одновременно продолжается масштабная медийная, политическая и финансовая поддержка белорусской эмигрантской оппозиции".

Глава МИД РФ предположил, что "доброжелатели" Беларуси на этом не остановятся. "Обеспокоены очередными призывами С.Тихановской к мобилизации протестов в августе - сентябре этого года, - сказал он. - Надеемся, что белорусский народ проявит свойственную ему мудрость и не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах".

Отвечая на вопрос, какую помощь союзнику готова оказать Москва, Сергей Лавров сказал: "Россия, разумеется, не оставит Беларусь в беде. Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений - братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности".-0-