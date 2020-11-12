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12 ноября 2020, 14:01

Лавров: зарубежные кураторы протестов в Беларуси понимают их бессмысленность, но не могут остановиться

Сергей Лавров. Фото ТАСС
Сергей Лавров. Фото ТАСС

12 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что зарубежные кураторы протестов в Беларуси понимают их бессмысленность, но не могут остановиться. Об этом он сказал сегодня во время онлайн-пресс-конференции, сообщает БЕЛТА.

"Я думаю, что даже те, кто пытается патронировать этому белорусскому протесту, уже понимают бессмысленность этой затеи, но, к сожалению, остановиться не могут", - отметил Сергей Лавров.

Глава МИД РФ убежден, что многие силы на Западе заинтересованы в том, чтобы напряженная ситуация в Беларуси сохранялась.

"Хотя на каждом углу они заявляют, что это не попытка сменить в Беларуси власть, не попытка вбить клин между Беларусью и Российской Федерацией, но все эти такие благие заклинания не подтверждаются практическими действиями, - указал он. - Белорусская оппозиция активнейшим образом финансируется, активнейшим образом подстрекается к тому, чтобы занимать именно такую бескомпромиссную линию".

По словам Сергея Лаврова, есть и многое другое "из того, что делается извне для поддержания конфронтационной атмосферы". Он подчеркнул, что из-за границы идут не просто потоки денег для финансирования протестов в Беларуси. "Но и распространяются инструкции, мы их видели, - сказал он. - Инструкции о том, как изготовлять зажигательные смеси и взрывчатые вещества. Те же самые коктейли Молотова и многое другое".

"Наша позиция очень простая. Необходимо прекратить вмешиваться во внутренние дела Беларуси, необходимо стимулировать всех белорусов, включая оппозицию, к участию в процессе политического урегулирования", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, белорусские власти достаточно внятно обозначили готовность к диалогу, предложив провести конституционную реформу. При этом он отметил, что заметное снижение протестной активности в Беларуси свидетельствует о понимании людьми необходимости переходить к конструктивному диалогу. Вместе с тем Сергей Лавров констатировал: находящиеся за границей оппозиционеры такого понимания не демонстрируют. "К сожалению, оппозиция, которая сейчас работает из-за границы - из Вильнюса, из Варшавы - занимает другую позицию, она не хочет никакого диалога, никакой конструктивной контрпрограммы у нее нет", - подчеркнул он.-0-

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