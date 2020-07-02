Лебедев: Аллея Дружбы в Минске - символ памяти о вкладе стран СНГ в общую Победу

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллея Дружбы в Минске - символ памяти о вкладе стран СНГ в общую Победу, заявил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который сегодня принял участие в ее торжественном открытии в музейно-парковом комплексе "Победа", передает корреспондент БЕЛТА.

"В СНГ этот год проходит под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Очень много мероприятий проходит в этот период во всех странах Содружества. Мы только что были свидетелями открытия крупного мемориала во Ржеве с участием президентов Беларуси и России. Мы рассматриваем и эту аллею как памятник вклада Беларуси и всех стран СНГ в Победу в Великой Отечественной войне. Это естественно - помнить о тех, кто защитил независимость Советского Союза. Глубоко символично, что мы сегодня, накануне очередной даты освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, здесь открываем такой памятник - Аллею Дружбы", - сказал Сергей Лебедев.

Председатель Исполкома СНГ заявил, что это знаменательное событие для всех стран Содружества. "Вы знаете, штаб-квартира Исполкома СНГ находится в Минске. И мы неформально считаем Минск столицей СНГ. Поэтому нахождение такой Аллеи Дружбы здесь естественно", - заключил Сергей Лебедев.

Заложить Аллею Дружбы - инициатива Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества, реализованная при поддержке МИД Беларуси и Мингорисполкома. "Мы вместе работаем в едином интернациональном коллективе в Исполкоме СНГ. Наша задача - сохранять и укреплять нашу общую дружбу. Мне представляется, что жители и гости столицы Беларуси, приходя сюда, будут вспоминать и героев войны, и о великом вкладе наших народов в общую Победу", - отметил председатель Исполкома СНГ.

Сергей Лебедев подчеркнул, что земля Беларуси священна. "Когда впервые я попал в Беларусь, моим сокровенным желанием было посетить Брестскую крепость и Хатынь. И я со своей семьей посетил эти святые места, приклонился перед этими монументами", - рассказал он.-0-

Фото Сергея Шелега

Лебедев: если эпидситуация позволит, наблюдатели от СНГ приедут на выборы в Беларусь "Мы знаем о готовности руководства Беларуси пригласить наблюдателей от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ на предстоящие выборы. Но мы понимаем, что решение сейчас трудно принять в условиях пандемии", - сказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.