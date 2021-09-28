Лебедев: Исполком СНГ тесно сотрудничает с другими интеграционными объединениями

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком СНГ тесно сотрудничает с другими интеграционными объединениями. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одни государства более активно выступали за углубленное взаимодействие, другие относились более настороженно. Поэтому со временем те, кто хотел более тесно сотрудничать в экономической сфере, образовали сначала Таможенный союз, а сегодня - Евразийский экономический союз. Те, кто был готов к более тесному и глубокому сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности, образовали Организацию Договора о коллективной безопасности. Исполнительный комитет СНГ, другие органы Содружества тесно взаимодействуют с этими интеграционными объединениями. У нас нет никакой конкуренции", - сказал Сергей Лебедев.

Он заявил, что Союзное государство Беларуси и России является образцом интеграционного взаимодействия.

"Очень многое, что достигнуто в рамках Союзного государства, используется, в первую очередь, в ЕАЭС, в ОДКБ и в СНГ. Руководство Постоянного комитета Союзного государства и Исполнительный комитет находятся в тесном контакте, у нас налажен хороший обмен информацией и, что важно, опытом", - отметил председатель Исполнительного комитета СНГ.

Сегодня в Минске проходит Международная научно-практическая конференция "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы". Организатор - Национальная академия наук Беларуси и Исполнительный комитет СНГ. На конференции планируется подвести итоги 30-летия Содружества Независимых Государств и выработать конкретные рекомендации по повышению эффективности деятельности Содружества на перспективу. Мероприятие проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.-0-

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