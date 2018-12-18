Лебедев: мы надеемся, что Украина продолжит взаимодействие в рамках СНГ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассчитывает, что Украина продолжит взаимодействие в рамках Содружества. Об этом он заявил сегодня журналистам перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ в Исполкоме СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Украина пока сохраняет и поддерживает отношения со странами СНГ. В качестве примера я могу привести и Беларусь, и Молдову. Здесь контакты продолжаются и на высшем уровне", - сказал Сергей Лебедев.

По его словам, Президент Украины дал распоряжение проанализировать договоры страны в рамках СНГ. "Такая работа идет, но мы надеемся, что Украина продолжит взаимодействие в рамках Содружества. Это важно для Украины. Я надеюсь, что разум, трезвая логика и прагматизм возобладают", - сказал Сергей Лебедев.-0-