Лебедев: надеемся, после выборов Украина все же вернется к активному взаимодействию со странами СНГ

16 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев надеется, что после проведения президентских выборов Украина все же вернется к активному взаимодействию со странами Содружества. Об этом он заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос о том, каких изменений ждет Исполком СНГ в политике Украины после выборов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень надеемся на то, что конструктивный и прагматичный подход руководства Украины по взаимодействию в рамках Содружества возобладает и Украина вернется к активному участию во взаимодействии стран Содружества", - сказал Сергей Лебедев.

Он подчеркнул, что тема возобновления сотрудничества Украины с СНГ по-прежнему не сходит с повестки дня, традиционно упоминается в выступлениях глав делегаций стран СНГ на различных форумах, международных мероприятиях. "Все едины во мнении, что взаимодействие Украины со странами СНГ, участие Украины в Содружестве будет отвечать интересам всех стран Содружества, в первую очередь самой Украины", - отметил Сергей Лебедев.-0-