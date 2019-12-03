Лебедев: неформальный саммит в Санкт-Петербурге укрепит взаимодействие стран СНГ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неформальная встреча лидеров СНГ в Санкт-Петербурге укрепит политическое и экономическое взаимодействие стран Содружества. Такое мнение журналистам высказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент России предложил лидерам стран СНГ собраться еще раз внепланово 20 декабря в Санкт-Петербурге. Подготовка этой неформальной встречи глав государств СНГ сейчас идет, надеемся, что она также послужит укреплению не только личных контактов, но и общего политического и экономического взаимодействия наших стран", - сказал Сергей Лебедев.

С учетом того, что это будет неформальная встреча глав государств СНГ, заранее повестка мероприятия не готовится. "Будет широкий круг вопросов. Но самое главное - стремление решить наболевшие и актуальные вопросы", - добавил председатель Исполнительного комитета СНГ.-0-