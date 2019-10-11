Лебедев останется в должности председателя Исполкома СНГ еще на три года

11 октября, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Срок полномочий действующего председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева продлен еще на три года. Соответствующее решение принято сегодня на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.
Сергей Лебедев был впервые назначен на должность председателя Исполкома СНГ в октябре 2007 года. С инициативой вновь продлить срок его полномочий выступила Российская Федерация.
"Уверен, что Сергей Николаевич еще много сможет сделать для повышения эффективности работы организации, расширения сотрудничества между нашими странами", - сказал Президент России Владимир Путин, представляя кандидатуру Сергея Лебедева. По словам российского лидера, председателю Исполкома СНГ за долгое время работы удалось наладить конструктивные, деловые и добрые, хорошие личные отношения с каждым из руководителей государств СНГ.-0-