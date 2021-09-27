Лебедев: пока никто из глав государств не отказался от участия в СГГ в очном формате в Минске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пока никто из глав государств не отказался от участия в Совете глав государств СНГ в очном формате в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень надеемся, что это заседание пройдет в очном формате. На данный момент пока никто из глав государств не отказался от участия в очном формате в заседании в Минске. И руководство Беларуси, и Исполнительный комитет СНГ, как расположенный в Минске, конечно, мы бы очень хотели, чтобы это заседание прошло в очном формате. Очень надеемся, что так оно и будет", - сказал Сергей Лебедев.

По его словам, повестка СГГ уже утверждена. "Она согласована с председателем в СНГ в этом году: председатель в Совете глав государств - Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он уже утвердил эту повестку. Главный вопрос, который будут рассматривать главы государств, как мы полагаем, - заявление в связи с 30-летием СНГ и еще целый ряд вопросов, которые регламентируют наше сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной сферах", - отметил он.

Как ожидается, заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ пройдут 14-15 октября в Минске.-0-

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