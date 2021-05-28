Лебедев: проблем много и главам правительств СНГ есть о чем поговорить

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешнее заседание Совета глав правительств государств - участников СНГ особенное, поскольку проходит в очном порядке. Это отметил председатель Исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств - участников СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Он подчеркнул, что проблем много и есть о чем поговорить.
"Это заседание особенное по целому ряду обстоятельств. Впервые за год мы встречаемся лично друг с другом, в очном порядке, и это радует", - отметил Сергей Лебедев. Он рассказал, что вчера в неформальной обстановке очень тепло общались главы делегаций, обсуждая многие темы.
"Эти личные неформальные встречи, конечно же, очень помогают в решении проблем", - убежден председатель Исполкома - исполнительный секретарь СНГ.
Беларусь в 2021 году председательствует в СНГ. После встречи с главой белорусского государства пройдет заседание Совета глав правительств СНГ. Оно предусматривает узкий и широкий составы, в рамках которых будет рассмотрено 11 вопросов.-0-