Лебедев: слухи о смерти СНГ преувеличены

5 апреля, Москва /Эдуадр Пивовар - БЕЛТА/. Слухи о смерти Содружества Независимых Государств преувеличены. Об этом заявил журналистам исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшнее заседание - еще одно подтверждение того, что Содружество как региональная международная организация живет, развивается, существует и взаимодействует, - сказал Сергей Лебедев. - Поэтому периодически появляющиеся слухи и информация о том, что Содружество приказало долго жить, не соответствуют действительности".

В качестве подтверждения своих слов Сергей Лебедев назвал мероприятия, прошедшие в последние недели в формате СНГ. В их числе - заседание Экономического совета СНГ, международный экономический форум СНГ, встречи руководителей пограничных, финансовых и банковских органов Содружества.

Говоря о предстоящих мероприятиях, исполнительный секретарь СНГ сообщил, что через две недели состоится сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ. В ней впервые будет участвовать делегация Узбекистана, которая, по словам Сергей Лебедева, совсем недавно присоединилась к ассамблее. Кроме того, в мае состоится форум научной и творческой интеллигенции СНГ, а на 31 мая намечено заседание Совета глав правительств СНГ.

"Содружество активно развивается", - резюмировал Сергей Лебедев. -0-