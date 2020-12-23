Лебедев: совместное обеспечение безопасности остается приоритетом для СНГ

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное обеспечение безопасности, противодействие современным вызовам и угрозам, а также борьба с преступностью продолжают оставаться приоритетными направлениями деятельности Содружества, говорится в приветствии председателя Исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева участникам прошедшего сегодня пятого заседания Совета руководителей пенитенциарных служб государств СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Совету принадлежит ведущая роль в координации взаимодействия стран Содружества по реализации специальных функций в сфере исполнения уголовных наказаний, отмечено в приветствии. За непродолжительный период он проделал значительную работу по формированию основ пенитенциарного сотрудничества, определил подходы по совершенствованию уголовно-исполнительной практики, выработал формы и методы взаимодействия с профильными органами отраслевого сотрудничества СНГ. Подчеркивается также, что совет активно принимает участие в реализации межгосударственных программ сотрудничества в борьбе с преступностью и терроризмом.

"Современные многоплановые вызовы и угрозы способны существенно дестабилизировать безопасность на пространстве Содружества. В этих условиях крайне важно повышать уровень координации действий наших компетентных органов, совершенствовать правовую базу сотрудничества, обмениваться упреждающей информацией и положительным опытом работы", - отметил Сергей Лебедев.

Он также выразил уверенность, что принятые на заседании согласованные решения станут очередным шагом в укреплении практического взаимодействия, выработке коллективных и скоординированных мер борьбы с преступностью, а их результаты будут способствовать обеспечению безопасности Содружества.-0-