Лебедев высказал уверенность, что председательство Узбекистана в 2020 году в СНГ будет эффективным

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев высказал сегодня журналистам уверенность, что председательство Узбекистана в 2020 году в СНГ будет эффективным, передает корреспондент БЕЛТА

"Впервые за все время существования СНГ Узбекистан взял на себя функцию председателя в Содружестве. Я только, что вернулся из Ташкента, где у меня были встречи с президентом Узбекистана, с министром иностранных дел, секретарем Совета безопасности. И мы там тоже вели речь о том, как эффективно осуществить председательство Узбекистана", - рассказал Сергей Лебедев.

По его словам, во время своего председательства Узбекистан запланировал около 70 важных мероприятий. "Чувствуется огромная ответственность руководства страны. Узбекистан запланировал очень много мероприятий - встреча глав государств, правительства, министров иностранных дел, проведение форумов творческой, научной интеллигенции, Экономического совета СНГ. Немалая часть мероприятий посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - отметил он.

Сергей Лебедев добавил, что председательство Туркменистана было результативным. "Самое главное - по инициативе Туркменистана была принята Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ. Это важный документ, который будет определять направления экономического взаимодействия, его активизацию", - сказал он.

Как подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов, для страны председательство в СНГ очень почетно и вместе с тем ответственно. "Исходя из этого, мы очень серьезно подошли к разработке концепции председательства. Ее основное содержание направлено на дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества стран Содружества. Конечно, в первую очередь это вопросы экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, развития науки и научных исследований", - отметил он.

Узбекистан в 2020 году проведет первый Форум регионов СНГ. "Мы должны провести его на должном уровне, потому что это направление является наиболее важным и приоритетным в развитии экономического потенциала наших стран", - заявил посол.-0-