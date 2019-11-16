Лебедев: задача миссии СНГ - наблюдать за выборами, а не давать оценку политической ситуации в стране

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача миссии СНГ - наблюдать за выборами, а не давать оценку политической ситуации в стране. Такое мнение высказал сегодня глава миссии Сергей Лебедев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Миссия СНГ приступила к мониторингу выборов в Беларуси 4 сентября. "Работа идет спокойно, организованно, в тесном контакте с местными властями, - сказал Сергей Лебедев. - Мы приехали сюда как друзья, как соседи, с добрыми намерениями. Наша задача - наблюдать за выборами, а не давать оценку политической ситуации в стране, а выявив какие-то недостатки, недоработки, помочь как можно быстрее их устранить".

В составе миссии аккредитованы 475 наблюдателей. "Это самая крупная миссия за все годы наблюдения. Многие наблюдатели уже работают в областях", - добавил глава миссии.

Сергей Лебедев подчеркнул, что деятельность наблюдателей от СНГ строится на принципах политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства. "Оценки миссии базируются исключительно на основании собственного наблюдения, а также официальной информации, фактического материала, предоставленного избирательными комиссиями. Поэтому наша миссия заслужила уважение на международной арене, нас слушают, с нами считаются", - добавил он.

Как ожидается, итоговое заявление по результатам наблюдения за подготовкой и проведением выборов миссия СНГ озвучит 18 ноября.-0-