Легитимность выборов гарантирует белорусский народ - ОБСЕ

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легитимность выборов гарантирует белорусский народ. Об этом сегодня журналистам заявила специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ представили предварительный отчет по итогам наблюдения за парламентскими выборами в Беларуси. Маргарета Седерфельт, отвечая на вопросы журналистов, обратила внимание, что "легитимность не гарантируется международной организацией". "Она гарантируется самим народом, народом Беларуси, не нами", - подчеркнула она.

"Мы находимся здесь, чтобы поспособствовать прозрачности и укреплению избирательных процессов в Беларуси. Надеемся, что наши наблюдения будут приняты в конструктивном ключе и поспособствуют укреплению избирательной системы и успешному проведению дальнейших выборов. Это для нас крайне важно. Беларусь является государством - членом ОБСЕ", - добавила Маргарета Седерфельт.

"Мы не можем выносить суждения в отношении легитимности избранных кандидатов. Это решает народ Республики Беларусь", - отметил в свою очередь глава делегации ПАСЕ Лорд Бленкатра.

В то же время представители миссии традиционно озвучили ряд замечаний по организации выборного процесса в Беларуси. Окончательный отчет будет представлен позднее.-0-