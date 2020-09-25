Ленинградская область может войти в топ-5 торговых партнеров Беларуси среди регионов РФ - Головченко

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинградская область может войти в топ-5 партнеров Беларуси по товарообороту среди регионов РФ, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на встрече с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Дрозденко

"Ленинградская область - проверенный, надежный партнер, занимает 11-е место в нашей статистике по объемам товарооборота. Думаю, надо поставить задачу с 11-го места перебраться даже не в десятку, а в пятерку. Это бы абсолютно отвечало имеющемуся потенциалу", - отметил Роман Головченко.

Товарооборот Беларуси и Ленинградской области в 2019 году составил около $600 млн. "В этом году по понятным обстоятельствам, к сожалению, немного упал. За полугодие мы имеем около $280 млн, это снижение на 8% - не так много, как могло бы быть, принимая во внимание все ограничения, которые наложил кризис, связанный с пандемией", - сказал премьер-министр.

Роман Головченко предложил также актуализировать программу сотрудничества Беларуси и Ленинградской области и поставить четкие и конкретные задачи.

Премьер-министр считает, что в условиях давления со стороны Запада для Беларуси важна поддержка России. "После выборов Президента мы сталкивались с беспрецедентным давлением на нашу республику со стороны Запада. Пусть уже острота утихла, но до сих пор не прекращаются попытки вмешательства в наши дела с целью раскачивания ситуации и продавливания нужного для кого-то результата, который абсолютно не соответствует выбору народа, который его сделал, - заявил Роман Головченко. - Для нас в этот момент, конечно, очень важна дружеская поддержка, которую мы видим со стороны нашего ближайшего союзника - Российской Федерации - и высоко это ценим".-0-

Фото Андрея Покумейко