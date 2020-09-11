Ли Юнцюань: любая попытка превратить суверенное государство в пешку геополитической игры аморальна

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любая попытка превратить суверенное государство в пешку геополитической игры аморальна, заявил во время видеоконференции "Белорусско-китайские отношения в условиях современной геополитической турбулентности" директор Института международных отношений Университета Китайской академии общественных наук Ли Юнцюань, сообщает БЕЛТА.

"Поствыборная ситуация в Беларуси идентична тому, что мы видели в Украине и Грузии. Для Китая любая попытка превратить суверенное государство в пешку геополитической игры - это аморально. Мы категорически против внешнего вмешательства, - сказал Ли Юнцюань. - Стабильность Евразии также важна для Китая в контексте реализации проекта "Пояс и путь". Мост из Китая в Европу успешно идет через ряд государств, чей суверенитет необходимо уважать. США требуют, чтобы Китай изменил свою систему, что неприемлемо для нас. Поэтому мы сегодня чувствуем одинаковое давление. Мы должны строго стоять на своих позициях, защищать свой суверенитет и интересы".

Директор института отметил, что между Беларусью и Китаем очень широкое пространство для делового взаимодействия. "Инвестиции Китая в Беларусь пока что меньше, чем в Польшу и Украину. Для сотрудничества на практике нужны хорошие проекты. Нам необходимо развивать сотрудничество в области науки и техники, проводить гуманитарные обмены", - добавил он.-0-