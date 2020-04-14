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14 апреля 2020, 12:18

Лидеры ЕАЭС рассчитывают, что преимущества интеграции помогут справиться с пандемией

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14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран Евразийского экономического союза - члены Высшего Евразийского экономического совета по итогам рабочей встречи приняли совместное заявление в связи с пандемией СОVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что совместное заявление призвано обеспечить политическую поддержку решению первостепенных вопросов в сферах экономической и социальной защиты населения государств - членов ЕАЭС. "Считаю, что главный вывод нынешней встречи состоит в необходимости оперативного принятия рассчитанных на перспективу стратегических решений, - сказал белорусский лидер, подводя итоги мероприятия. - Они позволят быстро восстановиться после кризиса и вернуться на устойчивый путь построения экономического пространства ЕАЭС".

Планируется более подробно продолжить обсуждение темы на предстоящем саммите ЕАЭС. "Думаю, 19 мая мы более углубленно обсудим эти вопросы - нашей стратегии, восстановления нашего союза, наших экономик, жизни людей после пандемии. Наш союз должен быть способен противостоять не только этим вызовам, но и другим угрозам. Я уверен, мы извлечем хорошие уроки из нынешней ситуации, - отметил Президент. - Именно в единстве - залог общего успеха в любой непростой ситуации. Мы готовы работать вместе для преодоления проблем и вызовов, которые стоят перед нами".

Александр Лукашенко пригласил лидеров стран ЕАЭС приехать в Минск на саммит 19 мая, заверив, что белорусская сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности участников саммита. "Я жду всех вас в Минске, гарантирую всем вам полную безопасность и уверен, что вы получите, как всегда, большое удовольствие от пребывания в столице Беларуси", - сказал глава государства.

В совместном заявлении отмечается, что коронавирусная инфекция СОVID-19, объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемией и охарактеризованная как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеет международное значение. Она ведет к существенному снижению мобильности населения, затрудняет торговлю товарами и услугами, вызывает волатильность на глобальных финансовых и сырьевых рынках, создает риски дезинтеграции для мировой и региональных экономик.

В этой ситуации лидеры стран ЕАЭС решили объединить усилия для совместного противостояния общей угрозе. "Подтверждаем готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии СОVID-19, сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития государств - членов Евразийского экономического союза, обеспечения социальной и макроэкономической стабильности в наших странах, поддержания деловой и инвестиционной активности", - говорится в совместном заявлении.

Главы государств выступили за единство международного сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары, продукты питания, медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты. "Принимаемые нашими государствами меры оперативного и системного характера направлены на смягчение воздействия пандемии СОVID-19 на экономики наших стран и обеспечение функционирования единого экономического пространства. Исходим из того, что введенные во всем мире ограничения, вызванные пандемией СОVID-19‚ являются вынужденной мерой и со снятием угроз для жизни и здоровья людей будут отменены", - подчеркивается в заявлении.

Президенты стран ЕАЭС нацелены на то, чтобы продолжить оказание содействия друг другу, укреплять системы здравоохранения, проводить совместные научные исследования в области разработки средств профилактики, диагностики и лечения инфекций, совершенствовать алгоритмы взаимодействия при реагировании на эпидемии.

Правительствам, центральным банкам государств ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии поручено скоординировать меры по профилактике и предотвращению распространения СОVID-19, укреплению экономического сотрудничества, сохранению стабильности функционирования внутренних, в том числе продовольственного, рынков, поддержке граждан и бизнеса для преодоления негативных последствий пандемии СОVID-19.

"Мы твердо уверены в том, что преимущества интеграции помогут нашим странам и народам достойно справиться с этим испытанием", - подчеркнули лидеры стран ЕАЭС.-0-

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