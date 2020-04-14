Лидеры ЕАЭС рассчитывают, что преимущества интеграции помогут справиться с пандемией

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран Евразийского экономического союза - члены Высшего Евразийского экономического совета по итогам рабочей встречи приняли совместное заявление в связи с пандемией СОVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что совместное заявление призвано обеспечить политическую поддержку решению первостепенных вопросов в сферах экономической и социальной защиты населения государств - членов ЕАЭС. "Считаю, что главный вывод нынешней встречи состоит в необходимости оперативного принятия рассчитанных на перспективу стратегических решений, - сказал белорусский лидер, подводя итоги мероприятия. - Они позволят быстро восстановиться после кризиса и вернуться на устойчивый путь построения экономического пространства ЕАЭС".

Планируется более подробно продолжить обсуждение темы на предстоящем саммите ЕАЭС. "Думаю, 19 мая мы более углубленно обсудим эти вопросы - нашей стратегии, восстановления нашего союза, наших экономик, жизни людей после пандемии. Наш союз должен быть способен противостоять не только этим вызовам, но и другим угрозам. Я уверен, мы извлечем хорошие уроки из нынешней ситуации, - отметил Президент. - Именно в единстве - залог общего успеха в любой непростой ситуации. Мы готовы работать вместе для преодоления проблем и вызовов, которые стоят перед нами".

Александр Лукашенко пригласил лидеров стран ЕАЭС приехать в Минск на саммит 19 мая, заверив, что белорусская сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности участников саммита. "Я жду всех вас в Минске, гарантирую всем вам полную безопасность и уверен, что вы получите, как всегда, большое удовольствие от пребывания в столице Беларуси", - сказал глава государства.