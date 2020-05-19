Лидеры ЕАЭС в целом одобрили стратегические направления развития интеграции, но окончательно не приняли

19 мая, Минск /Владимир Матвеев БЕЛТА/. Лидеры стран ЕАЭС в основном одобрили стратегические направления развития интеграции до 2025 года, но окончательно не приняли. Документ будет доработан с учетом ряда предложений сторон, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович отметил, что во время обсуждения и подготовки документа на различных уровнях был очень широкий разброс мнений. Обсуждались не только те вопросы, которые вошли в стратегию, но и ряд других. "То, что удалось согласовать, - это компромисс", - сказал он. Единственным не урегулированным оставался вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. На этом вопросе в том числе акцентировалось внимание во время выступлений на саммите лидеров стран интеграционного объединения.

Единый рынок энергоресурсов должен стать одной из основ интеграции в ЕАЭС - Пашинян "В условиях глобальных экономических вызовов, перед которым мы все сегодня стоим, необходимость скорейшего формирования общего рынка газа для Армении ощущается особенно остро", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Путин: единый тариф на транзит газа в ЕАЭС может быть введен лишь при едином бюджете и налогообложении "Что касается единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то он может быть реализован лишь на рынке с единым бюджетом и с единой налоговой системой. Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока еще не достигнут", - сказал Владимир Путин.

Кроме того, ряд вопросов, которые необходимо дополнительно проработать, обозначил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он также предложил не спешить с принятием этого знакового документа, тщательно доработать и принять в последующем. Возможно, и в очном формате.

Президент Казахстана предложил отсрочить утверждение стратегических направлений развития евразийской интеграции Касым-Жомарт Токаев также считает, что интеграционная работа должна учитывать особенности национальной правовой системы и исходить из принципа необходимой достаточности при рассмотрении вопросов гармонизации и унификации национальных законодательств.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в связи со сложившейся ситуацией предложил одобрить подготовленный документ в целом. "Он не имеет срочных к реализации предложений. Это стратегия. Поэтому спешить некуда, за исключением пункта по природному газу. И то, даже если мы примем в такой формулировке по природному газу решение, это не конкретное решение. За ним будут следовать конкретные переговоры", - отметил белорусский лидер.

Соответственно, было предложено в целом одобрить проект документа и одновременно отправить проект на доработку, обсудив его в другом формате и в другое время. Эти подходы были поддержаны участниками заседания.-0-