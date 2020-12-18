Лидеры СНГ утвердили новую Концепцию дальнейшего развития Содружества

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет глав государств СНГ сегодня во время онлайн-заседания утвердил Концепцию дальнейшего развития Содружества в новой редакции и план основных мероприятий по ее реализации, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил во время саммита председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, действующая концепция была принята в 2007 году. Но несмотря на то, что ее ключевые положения актуальны и сегодня, пришло время ее обновить.

"Отдельные нормы документа потребовали приведения в соответствие с современным уровнем многостороннего сотрудничества и документами, принятыми в СНГ, - сказал он. - Новая редакция фиксирует, что основной задачей СНГ является повышение эффективности его деятельности, в том числе путем обеспечения выполнения государствами взятых обязательств, мониторинга их реализации".

Ключевым приоритетом в документе определено экономическое сотрудничество. Ведущая роль должна отводиться дальнейшему развитию зоны свободной торговли, цифровой экономики, включая вопросы информационной безопасности. Одной из центральных функций СНГ названо политическое взаимодействие.-0-

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